Economische motor Zwolle als knikkerpotje van de regio: ‘Maar niet alle ballen gaan op de stad’

De stad Zwolle is het knikkerpotje waar alles in dit landsdeel samenkomt. Blijft dat in de toekomst zo? Of is het misschien eerlijker om elke kern in de wijde regio even hard te laten groeien? Vooropgesteld, de huidige plannen voor ruim 30.000 nieuwe huizen in 22 regionale gemeenten – Zwolle tikt in haar eentje al dik 10.000 woningen aan – blijven overeind, maar hoe moet het daarna verder?