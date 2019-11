Ed Struijlaart wordt bestolen tijdens optreden in Zwolle: ‘Lijkt alsof clown Bassie gaat inbreken’

Een optreden bij de Odeon in Zwolle kreeg een bizarre wending voor sinter-songwriter Ed Struijlaart. Toen hij tijdens de voorstelling op het podium stond, zijn twee dieven de kleedkamer binnengeslopen en hebben ze alle bankpasjes gestolen. Zodra Struijlaart het digitale spoor van de dieven gaat volgen ziet hij precies wat ze met zijn pas doen. Hij had dan ook nooit verwacht dat het incident een bizarre wending zou krijgen.

Als hij vrijdagavond na zijn optreden met ‘Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran’ het podium in Odeon afkomt, heeft hij nog een euforisch gevoel. ,,Het was fantastisch, een geweldig optreden’’, blikt Struijlaart terug. Maar het euforische gevoel blijkt korte duur. Als hij zijn jas wilt pakken om nog ergens een drankje te doen, ziet hij tot zijn verbazing dat zijn portemonnee weg is.

Onderbroeken kopen

,,Lichte paniek, want ik ben vrij autistisch ingesteld als het op mijn portemonnee aankomt en ik weet zéker dat mijn portemonnee in mijn jaszak zat’’, vertelt hij. Al snel komt hij erachter dat al zijn betaalpassen en creditcards weg zijn. Op zijn telefoon ziet hij dat er allemaal bedragen afgeschreven zijn in Zwolle. De dieven zijn al langs de Spar, de Etos, de Kruidvat en de MacDonalds geweest. Ook hebben ze onderbroeken gekocht bij Björn Borg.

,,Middels contactloos betalen hebben ze in no time voor 130 euro aan schade veroorzaakt.’’ Wat de artiest vooral bizar vindt, is dat het de daders gelukt is om binnen een kwartier te passen te stelen én 130 euro uit te geven. ,,Alles in dat tijdsbestek. Op de camerabeelden zagen we daarna dat ze om 17.00 uur bij Odeon binnenkwamen, en om 17.12 uur waren ze aan het pinnen bij de Spar.’’

Quote Hebben de dieven onderling ruzie gekregen? Kregen ze gewoon spijt? Hebben ze me opgezocht online, mijn verhaal gelezen en kregen ze wroeging? Ed Struijlaart

Struijlaart besluit de volgende ochtend de digitale weg te volgen die zijn bankpasje heeft achtergelaten. Hij belt alle winkels en vraagt de camerabeelden op. ,,Het maffe is dat de dieven heel makkelijk te herkennen zijn’’, schrijft hij. Het stel, man en vrouw, hebben een getinte huidskleur en de vrouw heeft blauw haar en een tatoeage haar jukbeen. Struijlaart: ,,Blauw haar! En ze staat gewoon vol in beeld. Het is toch niet te geloven? Het is net alsof clown Bassie gaat inbreken, je kunt haar toch zo opsporen?’’

Hebben ze spijt?

Maar ineens neemt het verhaal een bizarre wending. Via Instagram krijgt de artiest de volgende dag een privébericht: ‘Beste Ed, jouw pasjes heb ik opgestuurd naar het adres op de foto. En graag het rekeningnummer waar ik het geld terug kan sturen. Mijn oprechte excuses’. Struijlaart verslikt zich in zijn biertje en twijfelt aan de echtheid van het bericht. De afzender blijkt serieus en stuurt een foto van de pasjes, samen met het adres van zijn moeder. ,,Zoveel vragen. Wat is er gebeurd? Hebben de dieven onderling ruzie gekregen? Kregen ze gewoon spijt? Hebben ze me opgezocht online, mijn verhaal gelezen en kregen ze wroeging?’’ De artiest weet van gekkigheid niet meer wat hij moet denken, en zet het bizarre verhaal op social media. De pasjes werden netjes bij zijn moeder bezorgd.

Quote Het was een topavond in Zwolle, we hadden zo'n lekker, euforisch gevoel. Daar ben ik echt ziek van. Ed Struijlaart ,,Ik krijg daar erg veel reacties op’’, zegt hij. ,,Inclusief hele theorieën. Ik vermoed, nu ik er wat langer over na heb gedacht, dat ze de pasjes teruggeven in de hoop dat ik de aangifte intrek. Zodat ze weer lekker verder kunnen met stelen. Maar ik ga die aangifte niet intrekken, ik hoop dat ze gepakt worden.’’

Cijferslot

Met zijn verhaal wil de artiest alle theaters in Nederland oproepen om ervoor te zorgen dat backstage niet voor iedereen toegankelijk is. ,,Iedereen kan binnen lopen, het gevoel van veiligheid is bij ons nu echt aangetast, en dat is ruk. Ik neem het Odeon niet kwalijk, maar ze hadden dit wel kunnen voorkomen.’’ Struijlaart baalt het meest van de vrijdagavond zelf. ,,Het was een topavond in Zwolle, we hadden zo'n lekker, euforisch gevoel. Daar ben ik echt ziek van.’’