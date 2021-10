Edward en Ingrid uit Zwolle verbouwen een heel station in Oost-Duitsland (en zijn daarom te zien bij Ik Vertrek)

Acceptatie van LHBTIQA+’ers in Gelderland en Overijssel is verbeterd: ‘Maar het moet nóg beter’

21 oktober De acceptatie van de regenbooggemeenschap in Gelderland en Overijssel is in 2021 licht toegenomen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een onderzoek van Vizier-Oost en Radboud Universiteit Nijmegen.