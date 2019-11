Edwin Evers zingt duet met Trijntje Oosterhuis in Zwols Hedon: ‘Ik ben door het dolle heen’

Van Zuid-Afri­ka naar Hedon: gebroeders Van Till brengen Afrikaanse rymklets naar Zwolle

10:55 De meeste Europeanen die een trip boeken naar Zuid-Afrika doen dat om de Tafelberg te beklimmen of om het Kruger Park, dat half zo groot is als Nederland, te bezoeken. Mathijs van Till niet. De muzikant en producent van het Zwolse kunstenaarsduo BrotherTill vertrok naar Kaapstad, zocht en vond contact met lokale artiesten en brengt ze nu naar Nederland. Woensdag 13 november treden zij op in Hedon.