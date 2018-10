Eef Brouwers uit Zwolle overleden: Journalist bij wie geheim in veilige handen was

Warme en pijnlijke herinnerin­gen tijdens reünie Zwols schippers­in­ter­naat in Zwartsluis

16:45 Geraspte wortels? Daar moesten de zussen Coby (78) en Neeltje Keur (79) niets van hebben, kakelen ze zaterdag opgewekt . Het is de derde reünie van het Zwolse schippersinternaat Prinses Margriet. In Hotel Zwartewaterland in Zwartsluis gonst het van de anekdotes.