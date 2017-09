Eefke Meijerink lijsttrekker PvdA Zwolle

Meijerink is vanavond tijdens de ledenvergadering gekozen tot frontvrouw van de sociaal-democraten. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ze op een tweede plek, achter huidig wethouder Nelleke Vedelaar. Die is echter niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn in de gemeente Zwolle. Vedelaar is in de race om de landelijke PvdA-voorzitter te worden, op 6 oktober wordt bekend of dit gelukt is. In dat geval neemt Meijerink haar taken over als wethouder in Zwolle.