Eefke Meijerink nieuwe wethouder Zwolle

De Zwolse PvdA-afdeling draagt haar voor als wethouder. Hoewel de gemeenteraad er maandagavond officieel mee in moet stemmen, lijkt het een formaliteit. De benoemingscommissie (Sonja Paauw van D66, Brammert Geerling van de SP en Martijn van der Veen van het CDA) heeft op 16 oktober al met Meijerink gesproken en concludeerde dat ze 'aan de gestelde wettelijke vereisten voldoet', zo vermeldt het college in een beslisnota aan de raad. 'Op basis van het onderzoek van de (aangeleverde, red.) stukken en op basis van het gevoerde gesprek komt de commissie tot de conclusie dat er geen beletselen zijn voor benoeming tot wethouder en adviseert zij de raad dan ook tot benoeming over te gaan'.

Eefke Meijerink volgt Nelleke Vedelaar op als wethouder.

Jan Slijkhuis volgt Eefke Meijerink op als fractievoorzitter.

Jan Slijkhuis

Als Meijerink doorschuift, neemt Jan Slijkhuis (59) de fractievoorzittershamer over. Slijkhuis is al 43 jaar PvdA-lid en zit sinds 2010 in de gemeenteraad. ,,Dat betekent dat ik nog één raadsperiode mag", aldus Slijkhuis. ,,Ik weet niet op welke plek de kandidaatstellingscommissie me heeft geplaatst, maar ik zou graag nog vier jaar door willen."

Sanneke Snuverink schuift door naar het gemeenteraadsbankje, zij was al burgerraadslid.

Snuverink

Omdat Meijerink wettelijk bepaald niet én raadslid én wethouder mag zijn, komt haar plek vrij. Die wordt diezelfde avond opgevuld door Sanneke Snuverink (31) uit Zwolle. Snuverink studeerde journalistiek in Zwolle en daarna een master politicologie. Ze was campagnemedewerker op het landelijke partijbureau van de PvdA in aanloop naar de verkiezingen in 2012 en werkte ook mee aan de campagnes in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de Europese verkiezingen.

Snuverink was deze raadsperiode al burgerraadslid en was namens de partij woordvoerder voor onderwijsgerelateerde zaken. ,,Ik vind het wel mooi dat ik deze periode kan afsluiten in de raad", zegt Snuverink. ,,Ik heb de afgelopen jaren wel volledig meegedraaid met de fractie en kunnen meepraten, maar bij de uiteindelijke besluitvorming in de gemeenteraad had ik geen stem. Het voelt nu wel nét iets echter als ik maandag de raad in ga."

Snuverink zal zich de laatste vijf maanden van deze periode vooral bezighouden met haar huidige portefeuille onderwijs. ,,Maar ik neem ook de portefeuille sociale zaken en werk van Eefke over. Behalve onderwijshuisvesting, dat binnenkort aan bod komt in de raad, zou ik me deze periode ook nog hard willen maken om van het zogenaamde flexwerken en payrolling af te komen. Of dat haalbaar is? Geen idee, maar het zou wel mooi zijn." Of ze ook beschikbaar is voor de volgende raadsperiode, kan ze nog niet zeggen. ,,Ik moet nog in gesprek met de kandidaatstellingscommissie."