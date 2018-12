Eefke Meijerink over pijnlijk 2018: ‘Het jaar was meeslepend, niet slecht’

Op het moment dat de eerste vuurpijl van 2018 de lucht in ging, was er al het vermoeden dat het voor de PvdA een lastig jaar zou worden. De partij verkeerde landelijk in zwaar weer, gevreesd werd dat de Zwolse fractie - op dat moment zes man sterk, de tweede partij van de stad - de naschok zou gaan voelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Temeer boegbeeld Nelleke Vedelaar, tot oktober 2017 wethouder in Zwolle, was weggepromoveerd naar het landelijk partijbestuur. Onder leiding van opvolger Eefke Meijerink moesten de sociaaldemocraten proberen de schade te beperken. Niets bleek minder waar, de partij kelderde naar vier zetels, waarna een kettingreactie op gang kwam die uitmondde in het vertrek van Meijerink uit de Zwolse politiek. Bijna exact een jaar nadat ze haar lange lokale politieke carrière bekroonde met een plek aan de collegetafel, besloot ze het voor gezien te houden.