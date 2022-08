Een asielboot in Zwolle? Schippers maken niet zonder slag of stoot plaats: ‘Er is al zo weinig plek’

Vlaggen Zwolle ‘gewoon’ weer in protest­stand na onderbre­king tijdens Nationale Herdenking

De Nederlandse vlaggen langs de provinciale weg N35 bij Wijthmen hangen weer in de proteststand, ondersteboven. Op verzoek van de gemeente Zwolle hebben actievoerders uit Wijthmen en Hoonhorst de vlaggen enkele dagen correct gehangen, in verband met de Nationale Herdenking. ,,Een compliment is op z’n plaats.’’

17 augustus