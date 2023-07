Een boot huren in Zwolle: dat kan op deze plekken

MET VIDEO Geschiede­nis van geluid glanst weer in vitrines van Grammofoon­mu­se­um Nieuwleu­sen: ‘Enige in zijn soort’

Het nieuwe Grammofoonmuseum in Nieuwleusen is weer open voor publiek. De collectie van Jelle Bos is vanaf nu te bekijken in het Olde Gemientehuus. Het stichtingsbestuur hoopt op aanloop uit het hele land. Een diep gekoesterde wens in vervulling: ,,Als dit niet was gelukt, moest hij het verkopen.’’