Een dag minder werken om professioneel bier te brouwen, Harm-Jan (31) uit Zwolle doet het

In 2012 waren er ‘maar’ 183 brouwerijen in Nederland, tien jaar later wordt de grens van 1000 bijna doorbroken. Jan Ausems, voorzitter van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur, houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. „Twee jaar geleden had ik een shake-out verwacht”, zegt Ausems: hij ging ervan uit dat veel brouwerijen zouden sluiten. „Maar nu durf ik mijn hand daar niet meer voor in het vuur te steken. De groei is er nog steeds, maar het vlakt wel af.”