Een dak zonder sneeuw: is dat een hennephuis? Politie krijgt 22 tips

,,De tips komen zowel van burgers als agenten’’, zegt Koetsier. Hij is tevreden over het aantal. ,,Lang niet gek. De informatie ligt nu bij onze wijkagenten. Die gaan kijken of er meer aanwijzingen zijn. Wie woont er? Is die persoon vaker gepakt voor hennepteelt? Zijn er eerder al signalen gekomen van activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen? Is er al eens geklaagd uit de buurt over een wietlucht?’’