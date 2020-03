Een digitale vrijdagmiddagborrel: het is toch anders

Wát-een-bi-zar-re-week! Moeder natuur laat even zien wie hier de baas is, de corona-pandemie raakt ons vol op de kin. Zelfs naar het café met de vrienden zit er niet meer in: iedereen verplicht thuis. Wat nu? Digitale vrijdagmiddagborrel, een ‘divrimibo’ dan maar. Verslaggever Caspar van Oirschot probeert het. En constateert: ,,Dit moet geen jaar duren...‘’

We besluiten het via digitaal vergaderprogramma Zoom te doen; de regelneef van ons vriendengroepje nodigt iedereen uit via een linkje, om 17 uur is het zover. Even klikken en klaar is de digitale kroeg. De eerste meldt zich om 16.24 uur, op de app: ,,Ik ben al ingezoomd, heb dorst!’’.

Naar de kroeg in joggingbroek: ik doe het nooit. Maar ja, noodgedwongen al de hele week thuis, en dan verslons je toch wat. Bovendien: niemand die het ziet, de webcam staat óp het bureau, ik zit er aan. Enkel de ongeschoren kop is zichtbaar.

Warm bad

Een vrijdagmiddagborrel in mijn stamkroeg voelt doorgaans als een warm bad: fijn personeel, goede gasten, relaxed sfeertje, er wordt een snack geserveerd... Dé gelegenheid om even ontspannen bij te praten met een fijn vers getapt biertje erbij. Hoe anders is dat toch als je via beeldscherm, pixels, glasvezelkabel en microfoons communiceert.

Onwennig

Een beetje onwennig trek ik er eentje open. Proost. Als mannen van', inmiddels, een zekere leeftijd beginnen mijn vrienden en ik tegenwoordig geregeld met een medisch rondje. ‘Hoe is het met je rug?’, ‘Al iets gehoord over die knie-operatie? En -standaard grap- ‘Functioneert de prostaat nog een beetje?’. Maar nu gaat het maar over één ding: nog niemand ziek???

Wat direct opvalt: zonder gespreksleider wordt het een zooitje. Hak op de tak, een beetje langs elkaar heen praten en ook de toon is anders dan in de kroeg. Dus wacht ik een moment van stilte af voor ik het woord neemt.

Geen 1-op-1-praatje

Nadeel, groot nadeel: een 1-op-1-praatje is er niet bij. Waar in het café er nog wel eens gedempt, entre-nous, vertrouwelijk gepraat wordt is dit toch meer een groepssessie. Dus even de diepte in is lastig, de spontaniteit is een beetje weg. Die snelle, gevatte grap komt ook niet aan als je enkel om de beurt kunt spreken. En waarom praat ik zo hard tegen dat beeldscherm?

Engelse vriend

Voordeel: een vriend die in Engeland woont en er daarom zelden bij is, schuift nu wel aan. Zit íe ook eens om 4 uur al aan een pint. Hij vertelt dat de Engelse school van zijn kind nog gewoon open is. Een vriend uit Zaandam die ook ‘inzoomt’ hoort het hoofdschuddend aan. Een derde constateert bij twee anderen: ‘hee, wat grappig, jullie hebben de keukenmuur in dezelfde olijfkleur geschilderd.’ Tsja.