Een duik nemen mag, maar Milligerplas in Zwolle houdt negatief zwemadvies: gemeente kijkt naar oplossingen

Zwemmen in de Milligerplas wordt officieel ontraden, er is volgens de website zwemwater.nl van samenwerkende overheden een grote kans op maag- en darmklachten. De waterkwaliteit van de Zwolse zwemplas wordt als ‘slecht’ geclassificeerd, waardoor voor dit seizoen een negatief zwemadvies geldt. Het gaat om de kwaliteit die gemeten is over de afgelopen vier jaar, waarbij het negatieve oordeel te wijten is aan verhoogde hoeveelheden van poepbacteriën in 2018 en 2020.