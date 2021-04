Een enorme schildering van een draak, mét tatoeages, slingert zich nu om de Grote Kerk in Zwolle

VIDEO Zomerdag­druk­te in Park de Wezenlan­den in Zwolle: ‘Officieel mag het niet, maar ja, met dit weer...’

31 maart Flesjes Desperados, blikjes Heineken, blote bovenlichamen, zonnebrillen: in Park de Wezenlanden is het woensdagmiddag alsof het hoog zomer is. En ja, natuurlijk kent iedereen de regels: vermijd groepen, houd 1,5 meter afstand. Maar vandaag telt dat niet, klinkt het bijna overal. ,,De behoefte aan zo’n dag is zo groot.’’