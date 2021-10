Een goal, de eerste zege én een oranjeshirt: PEC-captain Bram van Polen heeft de avond van zijn leven

Bram van Polen scoorde zaterdag tegen Heracles Almelo (1-0) niet alleen vanaf elf meter de winnende treffer, waardoor PEC de eerste zege van het seizoen pakte, de aanvoerder ontving na afloop ook nog eens een oranjeshirt met daarop zijn naam. ,,Het is dat we dinsdag weer moeten spelen, anders had ik wel even een fles wijn opengetrokken.”

Het gebeurde na afloop, kort nadat Van Polen de strafschop, gegeven nadat Dean Huiberts tegen de grond was gegaan in duel met Mats Knoester, met binnenkant voet in de linkerhoek had geschoten, achter Heracles-doelman Janis Blaswich. ,,Ja, ineens vroeg een fan of we wellicht shirtje konden ruilen.”

Quote Het is natuurlijk geweldig en lief dat een fan dat doet. Daar spreekt zoveel waardering uit. Maar of hij veel verstand van voetbal heeft, dat vraag ik me af Bram van Polen, Aanvoerder PEC Zwolle

Van Polen (36) twijfelde geen moment, ook omdat de supporter een shirt had van het Nederlands elftal met nummer 2 en zijn naam achterop. ,,Al dacht ik wel meteen: ik doe ‘m niet aan. Dan ga je natuurlijk al die verhalen krijgen. Daar had ik weinig trek in”, grinnikte Van Polen die grapte dat bondscoach Louis van Gaal hem niet hoeft te bellen. ,,Veel te lekker die interlandweekjes en vrije weekendjes. Nee, alle gekheid op een stokje: het is natuurlijk geweldig en lief dat een supporter dat doet. Daar spreekt zoveel waardering uit.” Grijnzend: ,,Maar of hij veel verstand van voetbal heeft, dat vraag ik me af.”

De Stentor is op zoek naar de fan die het Oranje-shirt aan Van Polen gaf. Ben of ken jij diegene? Stuur dan even een mailtje naar online@destentor.nl!

Janken

Het oranje shirt was de kroon op een avond waar PEC en Van Polen al weken naar uit hadden gekeken. ,,Dit hadden we zo nodig”, aldus de aanvoerder die na zijn winnende doelpunt, waardoor PEC na tien duels eindelijk de eerste zege pakte, wel kon janken. ,,Al is het nog wat vroeg om te zeggen dat dit voor de ommekeer gaat zorgen. Al hoop je daar natuurlijk wel op. Maar het mag duidelijk zijn dat we hier heel erg blij mee zijn en dat dit ons ontzettend veel vertrouwen geeft voor de komende week.”

Volledig scherm PEC-aanvoerder Bram van Polen ruilt na afloop van het duel met Heracles Almelo (1-0) zijn shirtje met een Zwolse fan die hem een shirt van Oranje geeft. © ESPN