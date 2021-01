Een groene golf is niet de oplossing voor drukke Zwartewaterallee in Zwolle, miljoenen van het Rijk zijn dat wel

Hoe rijker we zijn, hoe meer coronawan­de­lin­gen

22 januari Het vermoeden was er al. Statistieken, van Deventer bureau Dat.Mobility, staven het nu. De gemiddelde Nederlander is, in vergelijking tot vóór corona, massaal meer gaan wandelen. Vooral ook de ‘wandelmobiliteit’ van Gelderlanders en Overijsselnaren steeg gigantisch. ,,We lopen de zorgen uit het hoofd.’’