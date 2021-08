Een huis voor 2 ton? Waar dan? Hoe dan? ‘Je koopt eigenlijk niks, alleen een locatie’

Natte uiterwaar­den IJssel ideale broed­plaats voor deze prikbees­ten: ‘Hou je tent goed dicht!’

6 augustus Het kortstondige hoge water in de IJssel heeft van de natte uiterwaarden de ideale broedplaats voor muggen gemaakt. Op sommige campings langs de rivier is duidelijk merkbaar dat er meer muggen zijn dan anders. ,,Het is vervelend, maar er is niets aan te doen. We kunnen moeilijk een grote muggenlamp op de camping hangen’’, zegt Daniël Stoop van camping ’t Haasje in Fortmond.