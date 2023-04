Een kijkje in de keuken van Zwolse creatievelingen: 'Deze instrumenten helpen mensen met dementie'

vijfde klasse SV Zwolle weet heuse ‘remontada’ net niet te verzilve­ren: ‘We konden zoveel meer goals maken’

SV Zwolle is er niet in geslaagd in eigen huis een resultaat te halen tegen Emst. De Zwolse formatie keek na vijftig minuten tegen een 0-4 achterstand aan. Een comeback was in de maak, maar de Zwollenaren bleven steken bij 3-4.