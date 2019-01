Een leefstijlcoach in het basispakket, tóch vaak niet vergoed

Klok Sassen­poort Zwolle is de tijd kwijt

3 januari De klok van de historische Sassenpoort in Zwolle loopt een uur achter. De stichting Sassenpoort is op de hoogte, maar alleen de klokkenbouwer uit Arcen kan de tijd verzetten. ,,En de kans is groot dat dat in Arcen gebeurt, want de klok is gewoon computergestuurd.’’