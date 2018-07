Een 'levensgevaarlijk' zwemparadijs bij Katerveer in Zwolle

video Alles kan in de container na asbest­brand Zwolse Minister­laan

23 juli Bewoners van tien huizen in Zwolle kijken met smart uit naar woensdagochtend. Dan mogen ze na ruim een week hun tuin weer in. Maandag is begonnen met het opruimen van asbest, dat na een schuurbrand in de tuinen belandde. Bloemen en planten verdwijnen allemaal in de container.