Eén loket voor bij- en nascholing personeel in regio Zwolle

Of het nu gaat om een cursus Duits, bijspijkeren over de nieuwste technieken in de bouw of het voorbereiden van monteurs op waterstofauto’s: werkgevers in de regio Zwolle kunnen voortaan bij één loket terecht als ze hun mensen willen bij- of nascholen.

RegioOpleiders is een initiatief van de acht Zwolse mbo- en hbo-scholen. Directeur Douwe Prinsse licht toe.

Waarom is dit opgezet?

,,In de regio Zwolle werken we met 21 gemeenten samen. Een van de belangrijke vraagstukken is hoe we ervoor zorgen dat we genoeg goed opgeleide mensen beschikbaar krijgen én houden. De groei in deze regio mag niet beperkt worden door een tekort aan arbeidskrachten. Bedrijven die een vraag hebben op dit gebied willen wij ontzorgen door een passend aanbod te zoeken bij hun vraag.”

Waar moet ik dan aan denken?

,,Dat kan van alles zijn. Stel, een transportbedrijf zegt wij: hebben behoefte aan moderne magazijnmedewerkers die goed met de nieuwste pickup-systemen kunnen werken en we willen ook ons bestaande personeel opfrissen. Wij gaan dan op zoek naar een geschikt opleidingsinstituut dat dat kan verzorgen.”

Nog meer voorbeelden?

,,Om- en bijscholen van monteurs om in te spelen op de komst van waterstofauto's. Een deel van de bedrijven zal dat via de branche-organisatie doen maar er is wellicht ook behoefte aan scholing in de buurt. Ik kan me voorstellen dat garagehouders uit dezelfde gemeente dat samen willen doen op één locatie, op een manier die bij de doelgroep past. De een wil graag in de schoolbanken, de ander wil dat juist helemaal niet.”

Gaat u zelf die trainingen bedenken?

,,Nee, we zoeken naar een instelling die dit kan verzorgen. Zwolle heeft acht hbo- en mbo-scholen die hierin meedoen en ook de branche-organisatie van de particuliere opleiders is betrokken. Soms zullen we één school vragen een aanbod te doen, maar het kan ook een combinatie van mbo en hbo zijn. Het is maar net wat de vraag vanuit het bedrijf is.”

De Zwolse scholen verzorgen al opleidingen en trainingen voor het bedrijfsleven. Waarom dan ook nog zo’n loket?

,,Klopt, er zijn al veel contacten en waar het goed loopt gaan wij ons niet mee bemoeien. Maar voor kleine ondernemers, bijvoorbeeld in het mkb, is het vaak nog lastig om hun weg te vinden. Voor hen is het handig dat er nu één centrale plek is.”

Wordt er nu een hele nieuwe organisatie opgetuigd?