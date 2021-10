Een nieuwe Bristol in Zwolle, mét parkeerruimte op het dak? Omwonenden vrezen ‘pompeus’ pand

Omwonenden van de Bristol in Zwolle maken zich zorgen over de nieuwbouwplannen voor deze locatie nabij de wijk Assendorp. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een nieuw pand, parkeer- en kantoorruimte op het dak en de aanleg van een uitrit. Te hoog, te massief en te dicht bij bestaande bebouwing, oordeelt de buurt.

Volgens Robert van Ballegoij van ontwikkelaar BUN uit Almere gaat het om een combinatie van functies, waarbij nieuwbouw van de Bristol en een Albert Heijn het meest voor de hand liggen. De aanvrager, VANA, is een vastgoedontwikkelaar met veel Bristol-vestigingen, BUN een grote Albert Heijn-franchise. ,,Die kans acht ik inderdaad groot, maar het hangt af van de haalbaarheid”, stelt Van Ballegoij.

Boven op het pand, dat de Boni als buur heeft, zijn 137 parkeerplaatsen ingetekend. Van Ballegoij benadrukt dat het om een voorlopig plan gaat. ,,De gemeente heeft het plan nog niet goedgekeurd. De termijn voor de aanvraag loopt volgende week af, dan weten we meer.”

Aan de weg

De tekeningen van de architect worden door omwonenden met lede ogen aanschouwd. ,,Daarop is te zien dat het pand een stuk naar voren komt, pal aan de weg. Ze creëren aan de achterkant juist lucht om vrachtwagens te laten rijden”, zegt Arjan Wiltjer, die pal tegenover de retailer aan de Deventerstraatweg woont. Het rijtje heeft allemaal een zienswijze ingediend, zo laat zijn buurvrouw weten. Wiltjer: ,,Een blok van ruim 9 meter hoog zo pal voor je huis ontneemt het zicht op de lucht. En dat staat er ook nog een groot ledbord ingetekend dat zo de huiskamer in schijnt.”

Voorlopige schets van het nieuwe pand op de locatie Bristol aan de Deventerstraatweg © Palazzo

Druk

Met een extra uitrit vrezen de omwonenden nog meer verkeersbewegingen. ,,En het is nu al zo druk”, aldus de buurvrouw. Een oplettende bewoner stelde zijn buren op de hoogte van de plannen. ,,Dat er nieuwbouw komt, is alleen maar mooi. Dit ziet er niet meer uit”, zegt Wiltjer. ,,Maar dit is pompeus, met weinig oog voor de verhoudingen in de directe omgeving. Er is vooral vanuit de eigen kavel gedacht. Dit past goed naast de Ikea, Assendorp moet een beetje kneuterig blijven.”

Hoewel het om eigen terrein gaat, hoopt Wiltjer dat de buurt bij de bouw wordt betrokken. De hoogte klopt, zegt Van Ballegoij, de (extra) uitrit wordt alleen door bevoorradend vrachtverkeer gebruikt. ,,Bevoorrading gebeurt aan de achterkant, uit het zicht. Het hoogste punt, 9.40 meter, beslaat een klein deel. Het pand ligt inderdaad redelijk dicht aan de weg.” Het ingediende plan valt overigens onder het huidige bestemmingsplan.

Zienswijze

De Vereniging Vrienden van Assendorp spreekt van een gigantische verandering ten opzichte van de huidige situatie. Ook zij heeft een zienswijze bij de gemeente ingediend. ,,We zijn er niet blij mee”, zegt Anneke van Snick, die bijna tegenover de locatie woont. ,,We vinden de verkeersafwikkeling niet optimaal. De uitrit van de vrachtwagens zit bijna in de bocht, een zeer gevaarlijk verhaal. Bij mijn weten zou er één plan voor de hele spoorzone komen (Bristol zit tegen het spoor aan, red.) waar wij ook bij betrokken zouden worden. Nu begint Bristol uit zichzelf.”

Volgens Van Ballegoij is er formeel geen verplichting om de buurt te betrekken, zolang het plan binnen de kaders van het bestemmingsplan valt. ,,We zijn met de gemeente in gesprek, mogelijk volgen daar nog wijzigingen uit. Het is allemaal nog heel vers.”

Vorige week werd bekend dat bewoners van de wijk Assendorp zich keren tegen de plannen voor een padelbaan aan de Deventerstraatweg, op het braakliggend stuk terrein tussen supermarkt Boni en tankstation Firezone. Het grootste bezwaar van de bewoners is geluid- en lichtoverlast.