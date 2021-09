Een nieuwe kustlijn in de IJsselvallei? Deventer fotograaf waarschuwt met expositie in Zwolle voor gevolgen klimaatverandering

Rhebergen (34) is documentairefotograaf en maakte in die hoedanigheid al reportages over kindhuwelijken in Bangladesh, mensenhandel in Nepal en het lijden van de Rohingya’s in opvangkampen in Bangladesh. Nu is het klimaat aan de beurt, in het bijzonder een kustlijn die, zonder maatregelen, ooit in de IJsselvallei kan komen te liggen. ,,Mijn achtertuin.”