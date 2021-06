Een nieuwe plaats zo groot als Lelystad in de polder boven Zwolle: goed idee? ‘Zo help je het landschap om zeep’

Vanaf het noordelijkste puntje van de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen kijk je uit over een oneindig groen polderlandschap. Bij helder weer zie je in de verte de spitse kerktoren van het dorpje Mastenbroek. Het is moeilijk voor te stellen, maar over een jaar of tien is dit groene panorama wellicht ingeruild voor het uitzicht op een compleet nieuwe stad. Zo’n 35.000 woningen zouden er gebouwd kunnen worden. Evenveel als een plaats ter grootte van Lelystad.