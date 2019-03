Een nieuwe Zwolse Bijbel, waar iedereen aan mee kan schrijven

Verkie­zings­de­bat over toekomst Overijs­sels platteland in Dalfsen

13:08 Moeten veehouderijen groeien of krimpen om het landschap en de biodiversiteit te kunnen versterken? Zijn velden met zonnepanelen nodig om duurzame energiedoelstellingen te kunnen halen of is dit verspilling van goede landbouwgrond? En kan de agro- en foodsector in de toekomst nog wel vernieuwen en verduurzamen als steeds meer jonge boeren afhaken?