Eén op de vijf peuters en kleuters zit dagelijks meer dan drie uur achter scherm

Eén op de vier kleine kinderen zit elke dag meer dan drie uur achter de televisie, een tablet, een computer of een smartphone. Daarbij is een duidelijke link te zien met het gedrag van de ouders. Hoe meer tijd die zelf in de weer zijn met die apparaten, hoe meer de kinderen dat ook doen.



Dat blijkt uit onderzoek van de Zwolse lector Jeugd en Media Peter Nikken en Mediawijzer.net. Kinderen die zo jong al zo veel achter schermen zitten, lopen risico’s, zegt hij. ,,Bijvoorbeeld op het ontwikkelen van overgewicht en het achterblijven van prestaties later op school. Wat je in de basis meekrijgt, werkt door in je latere leven.’’



Nikken is verbonden aan hogeschool Windesheim en onderzoekt de invloed van moderne media op met name jonge kinderen. Die kennis wordt onder meer gebruikt in pedagogische opleidingen. Zijn onderzoek laat grote verschillen zien in de houding van jonge ouders ten opzichte van mediagebruik.



Sommige ouders zijn er strikt in en beperken het schermgebruik voor hun kleintjes tot hooguit een uur per dag, in andere gezinnen brengen peuters en kleuters tot wel zes uur per dag door met tv, tablet en telefoon. ,,Daar waar ouders grootverbruikers zijn, zijn kinderen dat veelal ook’’, weet Nikken.