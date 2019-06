Eén op de vijf werknemers mee met de ABN: ‘Situatie in Zwolle onwenselijk’

Het klantcontact- centrum van ABN Amro is dicht. Het werk is nu in Nijmegen en Amsterdam.

Van de driehonderd werknemers zijn er slechts zestig meeverhuisd. ,,Onwenselijk,'' oordeelt vakbond CNV.

Het is minder dramatisch dan het leek, maar het blijft vervelend. Natuurlijk. Daar draait Jeroen van Maarschalkerweerd niet omheen. De woordvoerder van ABN Amro gaat niet geforceerd luchtig doen als een groot kantoor sluit.

Het klantcontactcentrum in het IJsseltorencomplex langs de A28 ging twee weken geleden dicht. Het contact met klanten via telefoon, mail of app is overgenomen door centra in Amsterdam en Nijmegen. Zo'n driehonderd mensen werkten er in Zwolle. Tweehonderd daarvan wilden niet mee naar de nieuwe werkplek. Zij hebben zelf een andere baan gevonden. Binnen of buiten de bank. Veertig zijn tot het einde gebleven en maken waarschijnlijk gebruik van een regeling. Slechts zestig zijn wel meeverhuisd. Iets dat de vakbonden vorig jaar februari al voorspelden, toen de sluiting bekend werd. Er was geen sprake van gedwongen ontslag, maar de langere reistijd zou voor veel werknemers een struikelblok vormen.

Weinig grip

Sandra Hendriks voert namens CNV regelmatig onderhandelingen met ABN Amro. Ze was ook betrokken bij de nieuwe cao. Ze vindt de operatie in Zwolle betreurenswaardig. Het verplaatsen van werkzaamheden uit de regio is wat haar betreft onwenselijk. ,,Maar daar krijgen wij en ook de OR maar weinig grip op helaas.''

Een tweede woordvoerder van ABN Amro, Geert van der Varst, licht graag nog even toe hoe de operatie verliep. ,,We hebben Zwolle open kunnen houden tot 29 mei, in verband met Hemelvaart. Medewerkers hebben bijna anderhalf jaar tijd gehad om zich te oriënteren op de toekomst, met daarbij ook begeleiding.'' Dat 20 procent is meeverhuisd omschrijft hij als 'een substantieel deel'.

Witwaspreventie

In Zwolle werken nog zo'n negentig mensen bij ABN Amro. Een aantal van hen bij de bank, anderen bij de verzekeringstak.

Van der Varst ziet echter wel lichtpuntjes. Juist in Zwolle heeft ABN Amro weer mensen kunnen aannemen bij een nieuwe afdeling die alles regelt rondom KYC-wetgeving. Denk aan het toetsen van klanten en witwaspreventie. Bovendien is het contactcentrum niet zomaar gesloten. ,,,Op 24 mei hebben we met ongeveer driehonderd collega's tijdens een event stilgestaan bij de afsluiting van deze periode. Dit werd erg gewaardeerd en vormde een mooie afronding.''

Huurder

In het markante kantoorcomplex langs de A28 staan nu driehonderd bureaus leeg. Aan vastgoedmanager Mannes Smelt van de IJsseltoren de schone taak om daar een nieuwe huurder voor te vinden. Hij laat in een appje weten: 'Er zijn op dit moment voorstellen uitgebracht voor diverse marktpartijen. Verwacht met een paar weken meer te kunnen melden.'