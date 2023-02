Een overzicht: deze zaken zijn nieuw in Zwolle (en deze gaan dicht)

indebuurt.nlWelke winkels en horecazaken zijn afgelopen maand nieuw geopend of gaan nog open in Zwolle? Welke zaken gaan sluiten, verbouwen of verhuizen? In dit artikel praten we je bij.

Via Toledo

Op de oude plek van Wayback Burgers aan de Diezerkade in Zwolle vind je een nieuwe zaak: Via Toledo. Eigenaar Davide Cerchia (28), geboren en getogen in Napels, wil Zwollenaren kennis laten maken met Italiaans-Napolitaans streetfood. “Je hebt nog niet veel Italiaans streetfood in Nederland. In Zwolle zijn misschien wel dertig pizzeria’s, maar wij doen het anders.”

Volledig scherm Davide Cerchia (28, rechts) van Via Toledo samen met zijn vrouw. © indebuurt Zwolle.

The Crown en Mi Amor

Zwolse cocktailliefhebbers kunnen op twee gloednieuwe plekken terecht om bijvoorbeeld een Mojito of Pornstar Martini te drinken. Nieuwkomers The Crown en Mi Amor maakten onlangs op social media de openingsdatum bekend: zaterdag 4 februari.

Mi Amor vind je op het Gasthuisplein naast Wijnbar OAK. Op de plek was voorheen restaurant 20five gevestigd. Voor The Crown moet je op de hoek van de Voorstraat en Luttekestraat zijn. De liquor bar vervangt eetcafé Hawaii, dat vorig jaar na 28 jaar sloot.

Volledig scherm Nieuwkomers Mi Amor (l) en The Crown (r) © Google Maps (l), indebuurt Zwolle (r).

Jan Sikkes failliet

Gordijnen en stoffen scoren voor de helft van de prijs, het kan bij Jan Sikkes in de Drie Pistolengang (vlakbij C&A) in Zwolle. De Sneker winkelketen is sinds 12 januari open voor een opheffingsuitverkoop. De stoffenwinkelketen werd begin januari failliet verklaard.

De faillissementsverkoop duurt tot en met 11 februari. Op alle artikelen geldt 50 procent korting. Bij de winkels kun je alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag terecht.

Volledig scherm De vestiging van Jan Sikkes in Zwolle © Google Maps.

MaMa’s deli

Binnenkort kun je in Zwolle bij een nieuwe zaak terecht om je (Italiaanse) broodjes, koffie en zoetigheden to-go te scoren. Op de Vispoortenplas 9, vlakbij De Gillende Keukenmeiden, wordt de oude snoepwinkel Passie Snoepjes omgetoverd tot MaMa’s deli.

Koperen Hoogte wordt Infinity

Onmisbaar als je langs de A28 richting Zwolle rijdt: De Koperen Hoogte. Maar de iconische watertoren krijgt een nieuwe naam. Het ruim 90 jaar oude gebouw wordt verbouwd en opent in maart onder de naam Hotel & Restaurant Infinity.

Eigenaar Michael Yang wil het restaurant toegankelijker maken, vertelde hij eerder aan De Stentor. “We kiezen voor een andere stijl.” Op de website van de watertoren is te zien dat het pand momenteel grondig gerenoveerd wordt. De hotelkamers, het restaurant, de lobby en parkeerplaatsen krijgen een modern jasje.

Volledig scherm De Koperen Hoogte krijgt een nieuwe naam © Google Maps.

Linde Vintage Sieraden

Vintage-sieraden, je vindt ze vanaf nu ook in Assendorp. Reinout van der Linde is de nieuwe eigenaar van een sieradenwinkel in de Zwolse wijk. Op 8 december opende hij Linde Vintage Sieraden.

Reinout verkoopt sieraden van goud en zilver. Het zijn versieringen van zilver en goud die anders volgens hem worden omgesmolten. “Het is doodzonde wat er allemaal wordt vernietigd aan sieraden uit oma’s en moeders tijd”, vindt hij. Binnenkort lees je op indebuurt Zwolle een interview met de kersverse ondernemer.

Volledig scherm Reinout van der Linde runt sieradenwinkel Linde Vintage Sieraden. © Reinout van der Linde.

Lidl Diezerpoort sluit

Lidl sluit binnenkort een supermarkt in Zwolle. De winkel in winkelcentrum Diezerpoort gaat dicht, meldt De Stentor. Het filiaal gaat dicht omdat het niet meer aan de ‘huidige eisen’ voldoet, meldt de supermarktketen aan het dagblad. De kans is klein dat er een andere supermarkt op dezelfde plek terugkeert. Wanneer de huidige Lidl precies dichtgaat, is nog niet bekend.

Wereldwinkel (verhuisd)

Goed nieuws voor Zwollenaren die graag winkelen bij de Wereldwinkel. De Zwolse zaak met onder andere cadeauartikelen, sieraden, tassen en servies is weer open, maar wel op een nieuwe plek. De Wereldwinkel was voorheen gevestigd op de Oude Vismarkt, maar vind je nu in de Mandjesstraat 8, een zijstraat van de Diezerstraat.

Stonedoos

In hartje Zwolle kun je sinds half januari terecht bij een nieuwe smartshop: Stonedoos. In de winkel in de Roggenstraat kunnen mensen terecht voor producten zoals truffels en kruiden.

Volledig scherm De nieuwe vestiging van Stonedoos, nog voor de opening. © indebuurt Zwolle.

Cutszooi

Weer een kapsalon erbij in Assendorp? Dat klopt, maar Cutszooi aan de Assendorperstraat 117 biedt meer. Naast kappers Inge van De Blitz en Sanne van Cuts & Colors by Sanne vind je hier ook Gems By Eves, gerund door Evelien. Zij maakt voor jong en oud creaties op je tand, zoals een diamant.

Inge van De Blitz bracht het trio bij elkaar. “Om de kosten te drukken leek het mij een goed idee om onze krachten te bundelen. En daarnaast zijn wij ook nog eens een heel gezellig team”, laat ze weten in een persbericht. “In onze zaak is er de mogelijkheid voor kleine ondernemers om een klein stukje winkel te huren. Zo krijgen zij de kans om onderdeel te zijn van een winkel wanneer zij hier zelf de mogelijkheid niet voor hebben.”

Op zaterdag 4 februari gaat Cutzooi tussen 14.00 en 16.00 uur open.

Volledig scherm Drie ondernemers bundelen hun krachten met Cutszooi © Inge Spijkerman.

Tasjekopen (verhuisd)

Ook Tasjekopen heeft een nieuwe stek. De tassenwinkel is verhuisd van de Roggenstraat naar de Diezerstraat. Op donderdag 2 februari om 10.00 uur opende de zaak in het voormalige Rituals-pand, in de Diezerstraat 57. De huidige Rituals vind je sinds 2021 in een groter pand aan de overkant.

FLFL

Zin in een gratis lekkernij? Op vrijdag 3 februari kun je tussen 12.00 en 20.00 uur gratis falafel eten bij FLFL, een nieuw restaurant in het centrum van Zwolle. De restaurantketen opent een vestiging in de Diezerstraat 117, op de plek waar je voorheen lunchroom en koffiebar Casa vond. In het restaurant wordt uitsluitend falafel geserveerd, oftewel gefrituurde balletjes van gestampte kikkererwten en/of tuinbonen.

Volledig scherm De nieuwe locatie van FLFL toen het nog onder constructie was © indebuurt Zwolle.

Kringloopwinkels vernieuwd

De kringloopwinkels voor Red een Kind in Zwolle in Berkum en Zwolle-Zuid zijn vernieuwd. Zo is de winkel in Zwolle-Zuid onlangs verbouwd en uitgebreid. Verder is in Berkum op de eerste verdieping de kledingafdeling verbouwd en daardoor in oppervlakte verdubbeld. De officiële opening van de vernieuwde kledingafdeling is zaterdag 4 februari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!