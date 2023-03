Een overzicht: deze zaken zijn nieuw in Zwolle (en deze gaan dicht)

indebuurt.nlZoals je weet, lees je op indebuurt Zwolle altijd het laatste winkelnieuws uit de stad. Welke winkels en horecazaken zijn de afgelopen maand nieuw geopend of gaan de komende tijd nog open? Welke zaken gaan sluiten, verbouwen of verhuizen? In dit artikel praten we je bij.

Restaurant Jabal

Jarenlang stond het voormalige pand van broodjeszaak Subway in de Roggenstraat leeg. Maar na drie jaar komt er een nieuwe horecazaak op de plek in hartje Zwolle.

We bieden grillgerechten op houtskool aan”, laat Mohamad van Restaurant Jabal aan indebuurt Zwolle weten. “We gebruiken een beetje andere kruiden dan Turkse kruiden, omdat het een Syrisch restaurant is. Daarnaast hebben we Syrische shoarma, die veel mensen niet kennen.” Je hoeft niet lang te wachten om de gerechten uit te proberen: het restaurant opende donderdag 2 maart.

Volledig scherm Op de plek van de oude Subway komt Restaurant Jabal. © indebuurt Zwolle, inzet: Google Maps.

La Dolce

Berto Egberink geeft zijn vaste baan bij Van Uffelen Mode op om een ijssalon te beginnen. Eentje die sommige Zwollenaren vast nog kennen, want de ondernemer laat La Dolce na ruim vijf jaar terugkeren in Zwolle. Niet op de vertrouwde plek in de Sassenstraat, maar op de Melkmarkt. “Een ijszaak is altijd blijven kriebelen”, zegt Berto.

Zwollenaren kunnen bij La Dolce straks 30 smaken ijs verwachten en elke maand wil hij een nieuwe smaak toevoegen. “Ik verander weinig, want het concept was al goed”, stelt hij. Zwollenaren kunnen ook weer limoen-basilicumijs verwachten. “Die frisse smaak verkocht ik voorheen altijd heel goed.”

De Terrinerie

Op de oude plek van Lots & More in de Sassenstraat vlakbij de Sassenpoort komt een nieuwe horecazaak. De eigenaren van ’t Pestengasthuys in Zwolle openen binnenkort een eetgelegenheid met Franse keuken.

Zij maken er een lunch- en afhaalzaak van met de naam De Terrinerie. “We zullen – zoals de naam zegt – soep, paté en terrines gaan verkopen. Vooral Franse gerechten, die we door de tijd heen wisselen”, laat Lotte van Zanten van ’t Pestengasthuys aan indebuurt Zwolle weten. Bij het hoekpand is een kleine mogelijkheid om de gerechten op te eten. “Maar het is vooral gericht om gerechten mee te nemen naar huis.”

Volledig scherm In dit hoekpand bij de Sassenpoort opent binnenkort De Terrinerie. © indebuurt Zwolle.

Bokkers te Buiten stopt, Sukerieje in de plaats

Komend voorjaar opent een nieuw restaurant in Zwolle: Sukerieje. De zaak is momentele gevestigd in Dalfsen, maar verhuist naar het Hopmanshuis op het Rodetorenplein. Óp de plek waar je nu Bokkers te Buiten vindt.

Martijn Bokkers en Nicole van Sonsbeek van Bokkers te Buiten geven per 1 maart het stokje door aan Sukerieje. Zwolse gasten kunnen in het Hopmanshuis straks een ‘verfijnde nieuw Nederlandse keuken verwachten met veel aandacht voor ambacht en kwaliteit’, meldt het bedrijf. Op het menu staan veel groenten, vis- en vleesproducten. Ook onder culinair recensenten is Sukerieje een bekende naam: het restaurant staat in onder meer de Michelingids, Gault&Millau en Lekker 500.

Nieuwe Aldi, maar anders winkels gaan weg

Aldi opent een nieuwe supermarkt in Zwolle. Deze zomer kunnen Zwollenaren terecht bij een vierde vestiging van de oorsprong Duitse supermarktketen. De nieuwe supermarkt komt in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid, bevestigt woordvoerder Dieuwertje de Jong van Aldi Nederland. Het gaat volgens haar om een filiaal van 1.235 vierkante meter groot dat deze zomer opent. Aldi wordt na Lidl en Albert Heijn de derde supermarkt in het winkelcentrum.

De Duitse supermarktketen vult de plek in van een aantal bestaande winkels in het winkelcentrum. Bij de gemeente Zwolle is in januari een vergunning aangevraagd voor het samenvoegen van vier winkels tot een pand. Die winkels zijn gevestigd in de Van der Capellenstraat 139 tot en met 145. Beter Horen en Expert bevestigen dat zij hun winkels in Zwolle-Zuid gaan sluiten. Blokker wil een eventueel vertrek niet bevestigen.

Eazie

Jarenlang stond het pand in het winkelcentrum van Holtenbroek leeg, maar nu is er een nieuwe huurder gevonden. Het pand aan Bachplein 19 in Zwolle wordt binnenkort omgetoverd tot een vestiging van Eazie, meldt verhuurder Rodenburg Makelaars aan indebuurt Zwolle.

Eazie presenteert zich als een restaurant waar je geniet van ‘healthy food’. Je kan er terecht voor vegan, glutenvrije, halal, eiwitrijke of caloriearme gerechten. Bijvoorbeeld wokmaaltijden, poké bowls, wraps, smoothies en ijsjes. Mede omdat volgens de verhuurder het pand nog aangepakt moet worden, is nog niet bekend wanneer de opening is.

Volledig scherm In dit pand in Holtenbroek komt een Eazie-vestiging. © Rodenburg Makelaars.

House of Joy and Health

Op het Van Nahuysplein 12 in hartje Zwolle vind je sinds 1 maart House of Joy & Health Schoonheidsinstituut. In het monumentale pand zijn zeven salonkamers waar je een behandeling voor bijvoorbeeld huidverzorging kan ondergaan. Eén van die salonkamers heeft een fraai uitzicht op de Zwolse grachten.

Game Mania weg

Game Mania sloot 18 februari de deuren in de Diezerstraat in Zwolle. Als je iets gereserveerd hebt voor producten die na die datum uitkomen, moet je naar Game Mania Apeldoorn. In die stad is na Zwolle de dichtstbijzijnde vestiging. Het Zwolse pand is inmiddels verhuurd aan een nieuwe huurder. Wat erin komt, is nog niet bekend.

Je hoeft mogelijk niet definitief Game Mania in Zwolle te missen. “We zijn volop bezig met het onderzoeken van alternatieve pistes en kijken ook actief naar mogelijke andere locaties in Zwolle. De uitkomst zal uitwijzen welke richting dat uitgaat”, liet het bedrijf eerder aan indebuurt Zwolle weten.

Volledig scherm Game Mania in 2020. © indebuurt Zwolle.

Cecil

Een voor sommige Zwollenaren bekende kledingzaak keert terug naar Zwolle. Cecil opent binnenkort de deuren in de Diezerstraat, op de oude plek van de Kerst Pop-Up van Stichting Kringloop Zwolle.

Cecil was voorheen gevestigd in de Diezerstraat en keert nu in diezelfde winkelstraat terug, op nummer 112. Bij de zaak kun je terecht voor damesmode met onder meer shirts, topjes, blousjes, truien, rokken, jeans, blazers, jasjes en wetshirts. De zaak is vanaf donderdag 16 maart open.

Volledig scherm Cecil opent binnenkort in de Diezerstraat. © indebuurt Zwolle.

Lisa’s Beauty Place

Lisa Mollenaar heeft een nieuw plekje met haar beautysalon. In de Hagelstraat 6D (een zijstraatje van de Diezerstraat) kun je sinds kort terecht voor wimperextensions, lash-lifting en verschillende behandelingen voor wenkbrauwen.

Nieuwe plek voor Blue Heart Tattoo

Ook Blue Heart Tattoo heeft een nieuw plekje. De tattooshop vind je vanaf nu in de Sassenstraat 22. De zaak, voorheen gevestigd onder de Peperbus, ging zondag 26 februari open.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!