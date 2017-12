Een pracht kerstboom ligt ergens tussen de 50 en 8000 euro

videoNick Heide en Marloes Rouwenhorst zijn als stagiairs bij Tuinland met de neus in de (kerst)boter gevallen. De studenten van het Zwolse Cibap kunnen de opleiding etaleren deze weken ten volle in de praktijk brengen. ,,Op school werken we alleen met een etaleerkast, hier kun je veel meer", zegt de 21-jarige Marloes uit Heerde te midden van de kerstpracht van het tuincentrum.

Zij en de 18-jarige Nick uit Staphorst worden begeleid door Alie Paasman. Samen hebben ze de afgelopen tijd gewerkt aan de kerstafdelingen in de vier vestigingen van Tuinland in Assen, Groningen, Wilp (bij Deventer) en Zwolle. ,,Eén zo'n kerstboom versieren, dat is twee dagen werk voor twee mensen", zegt Paasman, om direct duidelijk te maken hoeveel tijd het kost om zo'n 'perfecte boom' te krijgen. En wie de kerstboom met alles er in zou willen kopiëren om thuis neer te zetten, moet rekening houden met een bedrag van 8000 euro.

Eerdere aanschaffen

Dat zijn uiteraard bedragen die de meeste klanten niet neertellen, maar het is wel te merken dat het beter gaat met de economie. ,,Klanten geven duidelijk meer uit. Ze kiezen ook voor dingen als servetten en servetringen, dingen die andere jaren niet liepen. Ook viel het dit jaar op dat mensen éérder een kerstboom aanschaffen. Ze willen waarschijnlijk sneller de gezelligheid in huis. En zodra Sinterklaas weg is, dan gaan de sluizen qua bezoek hier open. Dit zijn leuke, maar ook heel drukke weken." Volgens haar moet iedere beginner, die voor het eerst een kerstboom in huis haalt, toch wel minimaal rekening houden met een bedrag van 50 euro: ,,Vijftien tot twintig euro voor een boom, wat verlichting en ballen, dan kom je daar wel op."

Instagram

Paasman is met haar collega's nu al bezig met de kerstshows van volgend jaar. ,,Wat dat betreft lijkt het net op de mode, want ook in de kerst heb je trends. Nu zijn ook de grote beurzen waarop je moet inkopen voor volgend jaar. En we zullen dus ook nooit hetzelfde neerzetten als vorig jaar. Je moet vernieuwend bezig zijn." Dat de inspanningen gewaardeerd worden blijkt uit de 2e prijs die de show van Tuinland dit jaar heeft gewonnen bij een landelijke wedstrijd van het vakblad Tuinzaken. Nog leuker vindt ze het dat klanten deze weken duidelijk meer fotograferen om de creaties te delen via Instagram of Facebook.