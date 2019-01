Een rit, maatje of verfklus check je op SamenZwolle

Volledig scherm Anke van Vliet en Marieke Schrijver runnen SamenZwolle © Arnold Reyeveld

‘Ik ben Trineke, 45 jaar en woon in de Pierik. Nu zou ik heel graag eens per twee weken met een getrainde hond willen lopen. Ik haal hier namelijk veel energie uit en het helpt mij ontspannen’. Zomaar een oproep op de site van SamenZwolle. Je komt er de meest opmerkelijke, maar ook schrijnende verzoeken om hulp tegen. Het platform werd drie jaar geleden in het leven geroep. Gerund door Anke van Vliet en Marieke Schrijver, beide in dienst van vrijwilligersorganisatie ZwolleDoet! De laatste werkt nu anderhalve jaar voor het platform. ,,SamenZwolle is opgestart om inwoners zo veel mogelijk mee te laten doen in Zwolle. Door de bezuinigingen in de zorg wordt van burgers steeds meer verwacht dat ze zelfredzaam zijn. Wij helpen ze daarbij, samen met onze 34 partnerorganisaties”, duidt Schrijver.

Schaamte

Maar waarom vragen mensen hulp aan een ‘vreemde’ in plaats van hun buurman of familie, kortom het eigen netwerk? Schrijver: ,,Veel mensen vinden het eng om hun naasten in te schakelen, willen hen liever niet belasten. Er speelt veel schaamte en angst. Het vragen om hulp is blijkbaar voor velen een hoge drempel. Die drempel proberen wij weg te halen. En sommige inwoners hebben helaas geen netwerk om zich heen.”

Opa en oma

De oproepen worden volgens haar steeds gevarieerder. Echt waar: iemand zocht eens een opa en oma voor haar kinderen, omdat het contact met hun echte opa en oma was verstoord. Of een vluchtelingengezin dat op straat dreigde te belanden. ,,Het meest kwetsbare dat ik persoonlijk heb meegemaakt was de hulpvraag van een moeder om haar kind, die in een instelling zat, van vervoer te voorzien. Anders zouden ze niet samen kerst kunnen vieren.” Grenzen zijn er in principe niet. ,,Je kunt er geen spullen te koop aanbieden. Het is niet bedoeld voor materiële zaken, zoals je op de kaartjes in de supermarkt vaak ziet.”

Sociale Google