Een rode, knipperende stip op de muur in de Sassenstraat in Zwolle: dit is wat het is

Oplettende voorbijgangers is het al opgevallen: sinds het begin van de week knippert er een rode stip op de muur van het smalle, grijze pand naast Café Trefpunt in de Sassenstraat in Zwolle. Wat is het? En wat doet het daar?

Dat knipperende stipje, wat is het precies?

Marcel Goossen, woordvoerder van kunstenaarscollectief CW12 uit Zwolle: ,,Haha, ja, het is een kunstwerk! Save Our Souls heet het, oftewel SOS.”

Sorry, een kunstwerk?

,,Ja. De kracht van dit werk zit hem in de eenvoud. Het is namelijk niet zomaar een knipperend lichtje. De rode stip knippert SOS in morse code. Drie korte oplichtingen, dan drie lange, dan weer drie korte.”

Waarom SOS?

,,Het gaat om het besef bij mensen dat er altijd wel noodsituaties zijn, waar je ook bent. Wat zo’n noodsituatie dan is, kan per persoon die het ziet verschillen. Het ligt voor de hand om te denken aan de coronacrisis, maar het kan ook iets persoonlijks zijn. Een noodsituatie in je familie bijvoorbeeld, of in je directe omgeving. Voor mij is het bijvoorbeeld symbool voor de noodsituatie in het dierenrijk. Dat er zoveel diersoorten uitsterven en zij er niks tegenin te brengen hebben, simpelweg omdat ze geen stem hebben.”

Het lichtje valt pas op als het donker wordt, en dan nog is het goed zoeken naar het lichtje van grofweg twee bij twee centimeter.

,,Het lichtje knippert de hele dag door, een maand lang. Daarna halen we het weer weg. Dat is eigenlijk wat je ook ziet met veel noodsituaties. Er is een directe aanleiding, mensen zijn zich er een tijdje heel bewust van en veel mee bezig, en dan ebt het weer weg. Maar vaak is het niet zo dat de noodsituatie dan ook opgelost is. Het lichtje wordt ook pas zichtbaar als het donker is, net als hoe veel noodsituaties pas aan het licht komen als het zo ernstig, oftewel duister wordt, dat we er niet meer omheen kunnen. De kunstenaar heeft dus eigenlijk een heel grote boodschap, in een heel klein kunstwerkje gevangen.”

Maar wat nou als je morsecode niet begrijpt?

,,We geloven erin dat iedereen die het ziet wel even stilstaat en bedenkt ‘hey, wat is dit?’. Je raakt mensen even recht in hun besef van hier en nu, ongeacht of ze het signaal herkennen als morsecode. De kunstenaar heeft er ook bewust voor gekozen om geen vaste betekenis te geven aan het werk. Hij wil dat degene die het ziet zelf een associatie maakt.”

En wie heeft het gemaakt?