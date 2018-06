'Een simpel boertje uit Giethoorn, was in de gaten gehouden door Michelin'

Architec­tuur Biënnale: Zwolse architec­ten geven tien stegen bijzondere metamorfo­se

29 juni Architectuur in het nauw, en ook echt letterlijk. Tien stegen in de Zwolse binnenstad worden tijdens de Architectuur Biënnale Zwolle getransformeerd van anonieme, vergeten ruimtes tot in het oog springende architectonische objecten. Op 5,6,7 en 8 juli 2018 organiseren het Zwols Architectuur Podium, het Zwols Architecten Collectief en Club Cele de derde Architectuur Biënnale Zwolle.