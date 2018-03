Eén stap harder met garagerock

Een zondag genieten van ouderwets rauwe garagebands. Dat is de essentie van indoor rockfestival These Go To Eleven, waarvan paaszondag de eerste editie wordt gehouden bij het Zwolse poppodium Hedon. Programmeur Erik Delobel en Paceshifters-frontman Seb Dokman doen de opzet uit de doeken.

Allereerst: wat voor festival wordt het?

Delobel: ,,De stijl is alternatieve rock, zoals garagerock. Wij willen dat indoor een echte 'festivalvibe' ontstaat. Er staan acht energieke bands op het programma waarbij je goed een biertje kunt drinken. Wanneer in de ene zaal wordt opgetreden, wordt in de andere zaal de volgende act voorbereid. Zo hoef je niets te missen. Voor de prijs die je betaalt zie je veel bands waarvoor je normaal gesproken veel vaker naar Hedon moet komen."

Waar komt het idee vandaan?

Dokman: ,,In Zwolle kennen wij dit soort festivals nog niet. Erik wilde dit altijd nog een keer organiseren. Ik was twee jaar geleden een project begonnen met deze naam, waarbij ik dit soort bands begeleid. Dat willen wij combineren."

Delobel vervolgt: ,,Het is tof om iets te doen waar je zelf achter staat. Er zijn niet echt podia voor deze stijl. Het aantal gitaarbands neemt af, maar er is nog een stroming die in het weekend een busje inlaadt en zalen aandoet."

Dokman: ,,De titel van het festival is een knipoog naar de komische film Spinal Tap. Daarin zit een versterker die tot elf gaat in plaats van het maximum tien, wat eigenlijk niet kan. Wij willen ook één stapje harder gaan."

Welk publiek komt hier eerste paasdag op af?

Dokman: ,,Met het festival trekken we de fijnproevers, maar ook de jongere doelgroep. Ik hoor in mijn omgeving en in kroegen dat dit steeds meer begint te leven."

Delobel: ,,Doordat het evenement op eerste paasdag is hebben mensen de dag hierna vrij. Dan kunnen ze hier zondag genieten van verschillende bands. Door acts aan te bieden die bekend zijn hopen wij een grotere regio te bereiken."

Wanneer is These Go To Eleven geslaagd?

Delobel: ,,Natuurlijk wil je voldoende publiek, maar ook een goede energie in de zaal is belangrijk. Het zou tof zijn als het een jaarlijks terugkerend evenement wordt."

Dokman: ,,Mensen moeten naar huis gaan met het idee: dit was vet. Aan het programma ligt het niet. Wie weet creëren we zo een scene voor dit genre."