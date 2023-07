Een stukje Berlijn achter het station van Zwolle: ‘Kunst en cultuur op rauwe plek, waar je het niet verwacht’

indebuurt.nl Van Booster Maxx tot Ghost Villa: alles wat je wil weten over de zomerker­mis 2023 in Zwolle

Nog een maandje en dan is het zover: Zwolle is weer het bruisende decor van de jaarlijkse zomerkermis 2023. Alles wat je wil weten om straks te zwieren, zwaaien en rondjes draaien, lees je in dit artikel.