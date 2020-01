Een tennisteam van tachtigers, dat kan alleen in Zwolle

Vermiste man (37) die mank loopt, in goede gezondheid gevonden

7:12 De politie in Zwolle was op zoek naar een 37-jarige man die sinds zaterdagmiddag werd vermist. De man was om 16:00 uur voor het laatst gezien in de Bankastraat en om 21:45 uur werd inwoners via Burgernet opgeroepen naar hem uit te kijken.