Een trots legertje strooit en schuift permanent de Zwolse straten schoon

Rova regelt de strooi- en schuifwerkzaamheden, die ze in opdracht van de gemeente Zwolle uitvoert, vanuit het kantoor op bedrijventerrein Hessenpoort. Gladheidscoördinator Marcel Pelgröm en zijn collega’s houden in de gaten wie wanneer voor welke route op pad gaat. Chauffeurs lopen deze zondagmiddag in en uit, komen even bij met een broodje in de kantine en vragen wanneer ze zich weer moeten melden voor een volgende dienst. De stemming is goed, de sfeer is er een van ‘aanpakken’. Want als Zwolle een lichaam is, zijn de mensen van de Rova de doktoren die verantwoordelijk voor een goede bloedsomloop. Daarmee zijn Pelgröm en zijn collega’s deze dagen sleutelfiguren in de stad.