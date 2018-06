Een tweedehands grafsteen? Steeds meer mensen duurzaam tot in de dood

Kunststrip­beurs in Grote Kerk Zwolle

4 juni Het Academiehuis van de Grote Kerk in Zwolle vormt zaterdag 9 juni het decor voor de landelijke Kunststripbeurs. Bezoekers kunnen hier het werk van zo’n veertig onafhankelijke stripmakers zien en kopen. De organisatie is in Zolle in handen van kunstruimte Het Langhuis.