Eén verdachte aangehouden in Zwolle na mogelijke schietpartij: politie doet onderzoek

Zwolse rapper moet drie jaar cel in voor schietpar­tij Die­ze-Oost: ‘Geen sprake van noodweer’

15:34 De 32-jarige R.P. uit Zwolle moet drie jaar de gevangenis in vanwege een schietpartij in de Zwolse wijk Dieze-Oost. Hij schoot in september een plaatsgenoot in zijn been. P., elektricien en rapper, beriep zich op noodweer, maar daar is de rechtbank het niet mee eens. Uit niets is gebleken dat het slachtoffer zelf ook een vuurwapen wilde pakken.