Een verdachte nog vast in drugs- en wapenzaak in Zwolle

De Zwolse hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar drugs- en wapenhandel in Zwolle blijft vastzitten. Hij is de enige van negen verdachten die na vrijdag nog achter de tralies blijft.

Dat bleek donderdag uit een regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Vermoedelijk gaat het in deze zaak in totaal om 18 verdachten. Wanneer de overige negen voor de rechter verschijnen, is niet bekendgemaakt. Henk W. handelde volgens het Openbaar Ministerie tussen september 2017 en mei 2018 in wapens. Ook had hij 70 gram coke en enkele dozen pijnstillers in bezit. Alleen die laatste twee feiten heeft hij bekend.

Grootscheepse inval

Bij de reclassering verwees hij juist naar zijn buurman. Die zou zich met foute lieden bezighouden. ,,Wat bij hem allemaal in huis lag, is niet van mij. Wel meer mensen hadden zijn huissleutel’', zei W. Die spullen werden na een grootscheepse inval in mei vorig jaar in de woning van zijn buurman aangetroffen. Deze 63-jarige Mario R. zat donderdag nog vast, maar komt vrijdagochtend op vrije voeten.

Hetzelfde geldt voor medeverdachte Roelof H. (32) uit Hattemerbroek. De beslissing hem vrijdag vrij te laten, leidde tot veel vreugde in het publiek. De zitting donderdagmiddag trok veel familieleden van de verdachten. De overige verdachten waren al eerder op vrije voeten gesteld.