Een vreemdeling en messen als regionale vangst van politie

In een landelijke jacht naar rondtrekkende criminelen sloeg de politie toe langs de A1 en in Zwolle. Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 mei speurden elke dag agenten naar rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken.

Vreemdeling

In de omgeving van Zwolle werd een persoon gecontroleerd en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zag dat deze persoon ook als 'verwijderbaar vreemdeling' in de systemen stond. Na verdere controle bleek dat de vreemdeling in april 2018, na enige tijd in vreemdelingenbewaring te hebben gezeten, het land was uitgezet. Deze persoon met de Tunesische en Marokkaanse nationaliteit bleek zich als zakkenroller door Nederland en Duitsland te verplaatsen. De IND heeft de Vreemdelingenpolitie geadviseerd deze man in bewaring te nemen en weer uit te zetten.