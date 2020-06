Een wandeling langs de IJssel met onderwijsminister Arie Slob: ‘Bang ben ik niet geweest, onzeker wel’

Hij wijst even naar zijn raam. Er hangt een bordje met ‘Heb lief’. Mijn levensmotto hè, roept Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. We lopen over de dijk in Zwolle, waar hij de afgelopen maanden veel heeft gewandeld met zijn vrouw. Hardlopen deed hij nauwelijks, want dat doe je alleen, en juist tijdens die wandelmomenten konden ze even samen zijn.

Maar nu is hij toch wat haastig, in wat een reflectieve wandeling zou moeten zijn. Soms stopt hij even om te zeggen: ,,Kijk even om je heen, mooi hier hè?” Nee, slenteren is er niet bij voor Slob. Symbolisch voor hoe de afgelopen drie maanden voor hem waren. In december sprak ik hem nog, na een al zwaar jaar in zijn ministerschap vanwege de protesterende leraren. Hij was enorm toe aan rust, zei hij toen, maar die is hem niet gegund geweest. ,,Het is maar goed dat je van tevoren niet weet wat er gaat komen.”