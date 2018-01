Een weekend met bier, theater, brullende tractoren en sieraden

Je zou kunnen zeggen dat het een 'mannenweekend' wordt, met een winterbierfestival en tractorpulling, maar dat is niet 'genderneutraal'. Bovendien zullen er genoeg vrouwen die die evenementen ook leuk vinden. En zo niet, dan is er ook altijd nog de optie van een sieradenexpositie en het theaterweekend.

Theaterweekend - Verspreid over het hele land zetten 70 theaters dit weekend de deuren open voor belangstellenden. In totaal zijn er 220 voorstellingen tegen sterk gereduceerd tarief en 150 gratis activiteiten. Via de site van het Nationaal Theaterweekend is er te zien wat waar gebeurt.

Radio Kootwijk - Het imposante gebouw van Radio Kootwijk bij Apeldoorn is vrijwel het hele jaar gesloten voor publiek. Er zijn maar een paar dagen in het jaar dat het publiek binnen kan kijken in vanaf dit weekend is het gebouw 7 dagen (in weekenden) geopend voor publiek. Vooraf reserveren is daarvoor echter wel noodzakelijk.

Winterbierfestival - Met een varken aan het spit en zes brouwerijen die hun beste winterbieren presenteren kan het gezellig worden bij een gratis festival in het Fooddock in Deventer. 839 mensen hebben via Facebook al laten weten belangstelling te hebben voor dit evenement.

Tractor Pulling - Neem je oordoppen maar mee als je dit weekend naar Tractor Pulling in de IJsselhallen in Zwolle gaat. Denk niet 'ach ik kan zonder', want het geluid doet heus pijn aan je oren. Maar met die voorzorg bij de hand en of oren is het genieten geblazen voor iedereen die van dit machinale geweld houdt.