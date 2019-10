Een Zwolse calisthenicspark? Roger Knoops van SportService Zwolle nodigt Collin, Xavier en Tom uit: ‘Samen brengen we Zwolle in beweging’

Calisthenics heeft heel veel weg van fitness. Toch bestaat er een groot verschil tussen beide sporten. De gewichten en apparatuur uit de sportschool zijn inmiddels uitgegroeid tot een bekend fenomeen. Bij calisthenics train je echter met je eigen lichaamsgewicht. Gewichten en apparatuur komen er niet of nauwelijks aan te pas. Voor trainingssessies wijken calisthenics atleten uit naar een daarvoor bedoeld sportpark, dat in Zwolle dus ontbreekt. De sport is in opkomst. ,,Daar ligt de uitdaging, maar vormt tegelijkertijd ook een keerzijde’’, vertelt Roger Knoops. ,,Weten mensen überhaupt op welke manier ze gebruik kunnen maken van zo’n park? Ik weet wel welke oefeningen ik in zo’n park kan doen, maar mijn vrouw niet. Zij denkt ‘oké, ik kan mezelf omhoog trekken en that’s it’. De gemeente vindt het erg belangrijk dat er een vorm van programmering komt. Een groep die op vaste dagen gebruik maakt van de voorzieningen, bijvoorbeeld.’’