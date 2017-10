Een Zwolse of Apeldoornse als minister? Let op wie zich koest houdt!

Ze zijn eruit. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan met elkaar in zee. Tijd voor de rituele dans: welke ministersploeg verzamelt Mark Rutte om zich heen? De namen vliegen over tafel. Is Overijssels commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, straks minister?

Ank Bijleveld, Eddy van Hijum (CDA), Arie Slob (CU), in de regio zijn kanshebbers genoeg voor een kabinetspost in Rutte III. Ingewijden noemen zonder uitzondering de namen van deze Overijsselse politici.

Zeker

De 55-jarige Bijleveld kan zeker rekenen op een stoeltje in de Trevezaal. Tenminste, als we afgaan op wat ingewijden zeggen. De CDA'er is sinds 2011 commissaris van de Koning in Overijssel, en was eerder staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Voor dat departement wordt ze nu getipt als minister. 'Hardnekkig' en 'veel gehoord', worden die geruchten genoemd. ,,Ze is een van de beste commissarissen van de Koning, ze zou het zeker kunnen", zegt VVD-coryfee Hans Wiegel. Bijleveld laat via haar woordvoerder weten ,,niet mee te doen aan speculaties". Maar, zo zegt CDA-prominent en oud burgemeester van Ommen, Bernard Kobes: ,,Wie zich niet laat zien, staat eerder op het bordes."

Luwte

De naam van Arie Slob lijkt opmerkelijk. Slob verliet immers begin vorig jaar de politiek. Hij koos met de functie van directeur van het Historisch Centrum Overijssel, ogenschijnlijk voor een positie in de luwte. Maar dat wil niet zeggen dat hij geen interesse heeft in een politieke comeback. ,,Van hem is bekend dat hij graag wil", zeggen twee ingewijden, die zelf overigens niet met hun naam in de krant willen. Kobes: ,,Wat ook bekend is, is dat de ChristenUnie wil dat hun fractieleider Gert-Jan Segers in de Kamer blijft. Dat maakt van Slob een gerede kandidaat, en hij zou ook goed in deze coalitie passen." Slob zelf neemt zijn telefoon niet op, en reageert ook niet op een voicemailbericht.

Outsider

Slobs partijgenoot Paul Blokhuis lijkt een outsider in het spel om de poppetjes. Hij is al elf jaar wethouder in Apeldoorn en kondigde al aan dat hij daar binnenkort mee stopt. Blokhuis is ook bovendien een bekend gezicht in Den Haag, want als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van zijn partij liep hij zestien jaar lang rond op het Binnenhof. Ook was Blokhuis Statenlid. Over zijn toekomst zei hij eerder dat hij 'een terugkeer in het openbaar bestuur' niet uitsluit, bijvoorbeeld als wethouder of in de zorgwereld. Nu laat Blokhuis via zijn woordvoerder weten geen commentaar te willen geven. In Deventer wordt burgemeester Andries Heidema (CU) gezien als kandidaat. Gevraagd om een reactie, laat hij niet van zich horen.

Eer

Voormalig Kamerlid en huidig Overijssels Gedeputeerde Eddy van Hijum (CDA), reageert wel. Zijn naam wordt onder meer genoemd door Jan Braakman, die als journalist van vakblad Boerderij goed is ingevoerd in het CDA en de landbouwwereld. ,,Het is een hele eer’’, zegt Van Hijum. ,,Maar nee, daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik hoor dit ook voor het eerst. Ik heb bewust gekozen om Den Haag te verlaten en in de regio te gaan werken. Als het aan mij ligt, blijft dat zo.’’ Maar of ze hem in Den Haag nooit meer terug zien? ,,Nee, zeg nooit nooit.’’ Dus als hij gevraagd wordt, bijvoorbeeld als landbouwminister? ,,Nou… ja… Dan is de kans… Nee, daar ga ik niet eens over nadenken.’’

Christelijk

De vermeende kandidaten uit deze regio zijn bijna zonder uitzondering politici van christelijke signatuur. Dat is niet zo verwonderlijk, vindt Kobes: ,,Die partijen hebben hier bolwerken. D66 is alleen maar Randstad, zij kijken nauwelijks over de IJssel heen." Toch zou de Gelderse D66-gedeputeerde Michiel Scheffer, qua ervaring in het lijstje niet misstaan. Maar hij wordt niet genoemd en wil bovendien niet. ,,Ik heb geen interesse in Den Haag, ik vind het in Gelderland veel te leuk."

VVD