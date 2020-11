‘Eenmaal, andermaal’: Banksy scoort op veiling in Zwolle ondanks gedoe om echtheid

Werk van Banksy in Zwolle voor 170.000 euro geveild (en het blijft in Nederland)

17:19 Graffitischilderij Bird with Grenade van kunstenaar Banksy is donderdagmiddag in Zwolle geveild voor 170.000 euro. Het pronkstuk uit de privécollectie van Jamie Wood, zoon van Stones-gitarist Ron Wood, komt in handen van een Nederlandse verzamelaar. Binnenkort veilt Hessink's Auctions in Zwolle opnieuw een werk van Banksy.