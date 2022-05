Eerst verzekerde Bert van Beek uit Zwolle mensen tegen schade, nu verzekert hij zijn klanten van goede wijn

Liveblog Heino overklast Dalfsen, Robur et Velocitas en Sallandia maken er zeven en Alcides tankt vertrouwen

Twee keer wist Alcides pas te winnen in de tweede seizoenshelft. Daar leek zondagmiddag op bezoek bij Hoogeveen verandering in te komen, ware het niet dat de ploeg uit Meppel haar 0-2 voorsprong uit handen gaf. Ze tankte desondanks vertrouwen voor het restant van het seizoen. Dat gold ook voor Robur et Velocitas, dat zeven keer scoorde, evenals Sallandia. Heino demonstreerde nog maar eens dat het in topvorm verkeert, terwijl Rohda Raalte het kampioenschap eigenlijk niet meer kan ontgaan. Dat en nog veel meer bracht deze speeldag in het amateurvoetbal.

15 mei