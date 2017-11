Eerste bewoners Knarrenhof krijgen sleutel

Af en toe elkaar helpen met de boodschappen, of misschien zelfs een steunkous aandoen. Dat is de bedoeling van het Knarrenhof, een seniorenhofje in de Zwolse wijk Aa-landen. Geen verplichtingen naar elkaar toe, maar wel buren die op elkaar letten, zegt Ans. ,,Een beetje een gemeenschap. Dat ligt me wel."

Oude dag

Het echtpaar Holterman woonde eerder in een vrijstaand huis, maar met het ouder worden werd het onderhoud steeds moeilijker, zegt Ans. ,,En een appartement is niets voor ons." De twee hopen op een mooie oude dag in het hofje, zegt Ben. ,,Het is nu afwachten. Je hoopt dat het gezellig wordt." In eerdere

Stukje bij beetje wordt het woonconcept de komende maanden opgeleverd. In februari moeten de laatste sleutels overhandigd worden, zegt Peter Prak, initiatiefnemer en projectleider van het hof. ,,Het is altijd een prachtig moment om de plannen waar je je over hebt gebogen al die tijd, in steen te zien oprijzen." Inmiddels zijn er op tientallen plekken elders in het land plannen voor eenzelfde hofje, waaronder Hasselt, Zutphen, Deventer en Hardenberg.

Noaberschap

Het concept in Zwolle bestaat uit 34 koopwoningen en 14 sociale huurwoningen die verhuurd worden door deltaWonen. Het richt zich op vijftigplussers die op zichzelf willen wonen, maar tegelijkertijd een beroep willen kunnen doen op de buren voor contact, noaberschap en mantelzorgtaken. Een gemeenschappelijke binnentuin moet zorgen voor een gemeenschapsgevoel.

Het nieuwe buurtje moet in andere Zwolse wijken navolging krijgen. Waar is nog niet bekend.