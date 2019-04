Eerste buitenlandtrip voor leerlingen praktijkonderwijs Thorbecke

Wie op de mavo, havo of het vwo zit belandt geheid een keer een weekje in Rome, Londen of Berlijn. Maar in het praktijkonderwijs is zo'n schooltripje niet gebruikelijk. Bij de Thorbecke Scholengemeenschap komt daar nu verandering in: vijf leerlingen gaan een week naar Portugal. Voor sommigen van hen is het de eerste keer dat ze over de grens gaan.